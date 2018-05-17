Вышел OnePlus 6: цена и характеристики

17 мая 2018, 14:07

Гаджет называют "убийцей флагманов", так как при его флагманских спецификациях стоит он дешевле, чем конкуренты.

Презентован OnePlus 6.

Состоялась официальная презентация смартфона OnePlus 6, который называют "убийцей флагманов".

Такое прозвище гаджет получил благодаря своим флагманским спецификациям при цене ниже, чем у конкурентов.

OnePlus 6: характеристики

Корпус OnePlus 6 изготовлен из металла и стекла. Смартфон доступен в трех вариантах:

  • черный,
  • матовый черный,
  • белый (лимитированная версия).

У смартфона защитное покрытие Gorilla Glass 5.

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У OnePlus 6 6,28-дюймовый оптический AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2280 пикселей и с соотношением сторон 19:9, пишет prostotech.com. На экране есть уже знакомый вырез. Смартфон поддерживает sRGB и DCI-P3.

OnePlus 6 оснащен чипсетом Snapdragon 845 в трех версиях:

  • модель с 6 ГБ внутренней и 64 встроенной памяти,
  • версия на 8 ГБ оперативной и 128 дополнительной памяти,
  • вариант на 8ГБ + 256 ГБ памяти.

Батарея имеет емкость 3300 мач и поддерживает технологию быстрой зарядки (5 В при 4А).

OnePlus 6: фото и видео

У нового гаджета есть 16-мегапиксельная камера на задней панели. Фронтальная камера использует 16-мегапиксельный датчик с поддержкой AI для создания эффекта боке. "Селфи-камера" может разблокировать дисплей с распознаванием лица. Также на задней панели есть сканер отпечатка пальцев.

При этом смартфон поддерживает функцию Smart Capture, которая автоматически оптимизирует качество изображения.

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Камера может делать видео в формате 4K (60 кадров в секунду) и видеоролики с частотой 480 кадров в секунду с разрешением 720p на 3,75 сек.

OnePlus 6: цена

Как уже отмечалось, у OnePlus 6 весьма приятная цена:

  • модель с 6 ГБ внутренней и 64 встроенной памяти – 519 евро или 529 долларов (это около 13 900 гривен),
  • версия на 8 ГБ оперативной и 128 дополнительной памяти – 519 евро или 569 долларов (14 900 гривен),
  • вариант на 8ГБ + 256 ГБ памяти – 569 евро или 619 долларов (16 200 гривен).

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые нашли способ подзарядки смартфона с помощью воздуха.

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