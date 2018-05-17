Вышел OnePlus 6: цена и характеристики

Состоялась официальная презентация смартфона OnePlus 6, который называют "убийцей флагманов".

Такое прозвище гаджет получил благодаря своим флагманским спецификациям при цене ниже, чем у конкурентов.

OnePlus 6: характеристики

Корпус OnePlus 6 изготовлен из металла и стекла. Смартфон доступен в трех вариантах:

черный,

матовый черный,

белый (лимитированная версия).

У смартфона защитное покрытие Gorilla Glass 5.

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У OnePlus 6 6,28-дюймовый оптический AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2280 пикселей и с соотношением сторон 19:9, пишет prostotech.com. На экране есть уже знакомый вырез. Смартфон поддерживает sRGB и DCI-P3.

OnePlus 6 оснащен чипсетом Snapdragon 845 в трех версиях:

модель с 6 ГБ внутренней и 64 встроенной памяти,

версия на 8 ГБ оперативной и 128 дополнительной памяти,

вариант на 8ГБ + 256 ГБ памяти.

Батарея имеет емкость 3300 мач и поддерживает технологию быстрой зарядки (5 В при 4А).

OnePlus 6: фото и видео

У нового гаджета есть 16-мегапиксельная камера на задней панели. Фронтальная камера использует 16-мегапиксельный датчик с поддержкой AI для создания эффекта боке. "Селфи-камера" может разблокировать дисплей с распознаванием лица. Также на задней панели есть сканер отпечатка пальцев.

При этом смартфон поддерживает функцию Smart Capture, которая автоматически оптимизирует качество изображения.

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Камера может делать видео в формате 4K (60 кадров в секунду) и видеоролики с частотой 480 кадров в секунду с разрешением 720p на 3,75 сек.

OnePlus 6: цена

Как уже отмечалось, у OnePlus 6 весьма приятная цена:

модель с 6 ГБ внутренней и 64 встроенной памяти – 519 евро или 529 долларов (это около 13 900 гривен ),

), версия на 8 ГБ оперативной и 128 дополнительной памяти – 519 евро или 569 долларов ( 14 900 гривен ),

), вариант на 8ГБ + 256 ГБ памяти – 569 евро или 619 долларов (16 200 гривен).

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые нашли способ подзарядки смартфона с помощью воздуха.