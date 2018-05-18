Ученые рассказали, какой вирус грозит человечеству всемирной эпидемией

Новая вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, может стать причиной следующей всемирной пандемии. Такой вирус может уничтожить тысячи людей на планете.

На порядок опаснее Эбола или Зика, по мнению американских ученых, является РНК-вирус, пишет Phys.org.

Генетический материал вируса – это менее стабильные, чем ДНК, нуклеиновые кислоты. Это позволяет вирусу быстро мутировать, обойдя иммунную систему зараженных. В этом и заключается его главная смертельная опасность.

При этом люди будут заражаться от уже заболевших еще до того, как у последних проявляются первые симптомы. А иммунная система людей не будет готова к новому вирусу. Для распространения инфекции необходим относительно низкий уровень летальности.

Вышеперечисленные признаки имеют возбудители гриппа, простуды и ОРВИ.

Ранее медики рассказали о новом вирусе, атакующем украинцев. Врачи предостерегают, что отсутствие температуры во время простуды — это опасно.