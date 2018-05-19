Квинтиллион операций в секунду. В Китае построили прототип нового суперкомпьютера

На проходящем в китайском городе Тяньцзинь Всемирном интеллектуальном конгрессе, Тяньцзиньский национальный суперкомпьютерный центр представил прототип нового суперкомпьютера.

Аппарат под названием "Тяньхэ-3" способен выполнять до 1 квинтиллиона операций в секунду, сообщает агентство "Синьхуа".

Отмечается, что это первая официальная презентация данного прототипа. Ожидается, что новый суперкомпьютер сыграет важную роль в решении таких глобальных проблем, как энергетический кризис, медицина и изменение климата.

Новую супермашину планируется использовать в генной инженерии при анализе белков. Таким образом, нас могут ждать новые открытия в области медицины. Также "Тяньхэ-3" сможет детально моделировать землетрясения.

Инженер Национального суперкомпьютерного центра в Тяньцзине Чжан Тин, сообщала ранее, что вычислительная способность суперкомпьютера нового поколения в 200 раз превысит мощность первого в стране суперкомпьютера Тяньхэ-1 с производительностью квадриллион вычислений в секунду.

По словам инженером, новый суперкомпьютер получит основной чип, автономную операционную систему и автономную операционную вычислительную среду собственной китайской разработки, что должно повысить привлекательность "китайских инноваций".

Напомним, ранее ученые пояснили, как компьютерные игры влияют на уровень агрессии человека.