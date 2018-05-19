Американка призналась, как ей удалось похудеть на 28 кг без тренировок

Если ученые знают, как похудеть без диет, то американка Кайлин Вымола точно знает, как похудеть без тренировок.

Девушка сбросила 28 килограммов, ни разу не посетив спортзала.

Несмотря на то, лишний вес никогда не мешал ей жить полноценной жизнью, Кайлин решила прийти в форму перед отпуском со своим бойфрендом Алексом, пишет Cosmo.ru.

Альтернативой спорту для Кайлин стало здоровое питание: она отказалась от вредной пищи, а в обеденный перерыв и после работы устраивала себе прогулки. Каждый день она "нагуливала" около 10 км.

Напомним, ученые научились замораживать в человеке голод. Буквально. В США нашли способ существенно снизить аппетит у желающих похудеть.

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