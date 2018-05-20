Ученые нашли растение, продлевающее человеку жизнь

Базилик способен продолжить человеку жизнь.

К такому выводу пришли ученые, изучив антибактериальные, противогрибковые, антиоксидантные и противовоспалительные свойства этого растения, пишет 7mednews.

Базилик борется с различными инфекциями, укрепляет иммунитет и положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он улучшает состояние кожи и волос.

Также базилик помогает значительно снизить болевые ощущения, в частности, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Специалисты рекомендуют смешивать порошок базилика с кристаллическим сахаром. Эту смесь надо принимать ежедневно. Она поддерживает иммунитет в холодное время года и предотвращает развитие простудных заболеваний, а также помогает с пищеварением.

Напомним, ученые выяснили, что фрукты и овощи вредят здоровью. Озвучен список наиболее опасных ягод, фруктов и овощей.

Также ученые рассказали о вреде цитрусовых для организма. Одним из наиболее коварных плодов исследователи называют грейпфрут.

Ранее ученые заявили, что соки несут смертельную угрозу для здоровья. Исследование заняло 6 лет.