NASA опубликовала первое фото, сделанное телескопом-"охотником за планетами"

Космический телескоп TESS, запущенный в безвоздушное пространство в апреле 2018-го, прислал на Землю первую фотографию.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы NASA. Согласно обнародованным данным, на фото можно заметить более 200 тысяч звезд и небесных тел.

Специалисты NASA подчеркнули, что данный снимок является тестовым. Следующий, уже в хорошем качестве и цветной, будет обнародован в июне.

Кроме того, в центре тестового снимка с двухсекундной выдержкой было отражено созвездие Центавр, в правой верхней части четко виден край туманности Угольный Мешок, а слева внизу хорошо заметна яркая звезда Хадар - одиннадцатая по яркости на небе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарный телескоп Hubble могут превратить в первый музей на орбите.