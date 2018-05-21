Исследование: Instagram опасен для девушек

Увлечение соцсетями грозит девушкам рядом психологических проблем, в частности, соцсети развивают у представительниц прекрасного пола массу комплексов.

Такие данные озвучил психолог Мартин Графф во время научной конференции в Ноттингеме, пишет Naked Science.

Вместе с коллегами из Университета Южного Уэльса он провел исследование. Сотни студенток-участниц разделили на четыре группы – в зависимости от того, сколько времени они проводят социальных сетях (Instagram, Facebook и Pinterest). В первую группу вошли те, кто тратил на них менее 30 минут в день, и дальше этот показатель увеличивался на полчаса. То есть участницы четвертой группы проводили в соцсетях уже более полутора часов в день.

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Далее участницы заполнили анкеты, на основе которой определяли 3 показателя:

степень согласия с образом "идеального тела",

степень обеспокоенности тем, как другие люди воспринимают их собственное тело,

мотивация к похудению.

В итоге выяснилось, что у участниц, которые проводили в соцсетях больше часа в день, были самые высокие показатели во всех трех категориях. "Мы показали, что частое посещение сервисов, где люди выкладывают собственные фотографии для сравнения с другими, связано с нездоровым отношением к телу и тому, какие усилия для этого необходимы", – резюмировал Графф.

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