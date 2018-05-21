Facebook обрадует пользователей новой функцией

Новая функция, позволяющая размещать аудиосообщения, появится в соцсети Facebook.

Аудиозаписи будут воспроизводиться на цветном фоне. Кроме того, пользователи смогут добавлять в аудиопосты картинки и стикеры, сообщает Digital Trends.

Сначала функция будет доступна только Индии, позже она будет внедрена повсеместно.

Ожидается, что новые возможности соцсети пригодятся пользователям, которым сложно печатать, а также радиоведущим и создателям подкастов.

Напомним, ранее в Facebook "засекли" новую масштабную утечку данных.