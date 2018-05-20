Ученые выяснили, что прерывистое голодание грозит диабетом, раком и ранним старением

Прерывистое голодание грозит развитием диабета II типа, раковых образований и преждевременным старением клеток.

Такие выводы сделали ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии после трехмесячных экспериментов на лабораторных грызунах, пишут Актуальные новости. Результаты научной работы ученые под кураторством Аны Бонассы представили на традиционном съезде Европейского общества эндокринологов.

В сети суть прерывистого голодания описывают следующим образом: если ограничить время приема пищи 8-ю часами в день, а в течение оставшихся 16-ти часов держать организм в состоянии голода, то этого будет достаточно, чтобы израсходовать гликоген и приступить к сжиганию жира. При этом есть все подряд всё равно нельзя, предпочтение необходимо отдавать правильной здоровой пище.

Теперь же специалисты доказали, что подобные диетические эксперименты чреваты онкологией и преждевременным старением: в ходе такой практики в организме вырабатываются свободные радикалы, которые нарушают функционирование внутренних органов.

Что касается диабета, то опыты над крысами показали: грызуны и вправду похудели, но при этом у них повредилась поджелудочная железа, вырабатывающая инсулин.

Ранее английские ученые из Университета Суррея заявили, что голодать пару дней в неделю – полезно. В исследовании приняли участие люди с избыточным весом.

Также ученые советовали, как быстро похудеть с помощью кофе.