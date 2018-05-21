Маск анонсировал производство Tesla с двумя двигателями

Разрабатывается и готовится к производству полноприводный вариант автомобиля Tesla Model 3, которая будет оснащена двумя двигателями.

Впечатление от езды на этой машине основатель Tesla Илон Маск в своем Twitter назвал "потрясающим".

Машина будет оснащена двумя двигателями — в передней и в задней части автомобиля Один двигатель рассчитан на движение с максимальной скоростью, второй - на максимальный пробег. В случае отказа одного из двигателей машина сможет продолжать движение на втором.

Максимальная скорость электромобиля — 250 км в час. До 96 км в час Tesla будет разгоняться за 3,5 секунды. Заряда батарей хватит на 500 км пути.

Полноприводная Tesla Model 3 с двумя моторами поступит в продажу по цене 78 тысяч долларов.

Напомним, ранее Маск презентовал скоростной электробус.