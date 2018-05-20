На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл прилетало НЛО: видео

19 мая американская актриса Меган Маркл и принц Гарри официально стали мужем и женой.

Среди гостей у них были Дэвид и Виктория Бекхемы, актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни, Серена Уильямс, сэр Элтон Джон. Но, оказывается, не только…

В сети появилось видео неопознанного летающего объекта (НЛО) треугольной формы, заснятого как раз в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Видео с "инопланетными гостями" опубликовали жители британского города Уинчестер, пишут Актуальные новости. Гипотезу о связи между предполагаемым НЛО и королевской свадьбой поддержали и британские уфологи.

На кадрах зафиксирован летающий треугольный объект на фоне темного ночного неба.

Интернет-пользователи раскритиковали тех, кто выложил в Сеть запись, отметив, что в век стремительного развития технологий смешно принимать каждый летательный аппарат за "инопланетный корабль".

А вот сторонники теории заговора утверждают, что британцы приняли за НЛО американский секретный корабль TR-3B.

Ранее в сети нашлось судьбоносное фото Меган Маркл. Королевская свадьба была предопределена, пишут в соцсетях.

Как сообщалось, в конце апреля в Британии во время грозы с неба упал неизвестный объект, есть видео. Британцы теряются в загадках – что это может быть.

Напомним, норвежскому фотографу удалось заснять несколько светящихся НЛО. Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года.

Кроме того, в Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло "НЛО". Момент падения зафиксировал авторегистратор.

Ранее в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото.