Астрологи назвали самые эгоистичные знаки Зодиака

Самыми эгоистичными из 12 знаков Зодиака являются один огненный — Овен, а также два водных — Рак и Скорпион.

Людям, родившимся под этими знаками, чаще всего приписывают отсутствие способности думать о ком-либо другом, кроме себя, сообщает "Обозреватель".

Издание отметило, что Овны интересуются всем, что может принести им выгоду, часто строят любовные или дружеские отношения на фундаменте эгоизма. Представители этого знака могут быть веселыми спутниками, но у всего есть своя цена.

Раки не способны уловить настроение другого человека, они просто не привыкли, что есть кто-то важнее их самих. Родившиеся под этим знаком люди могут заразить своим безразличием.

Скорпионы не умеют измерить свой уровень значимости, их самооценка часто завышена, что создает проблемы как для них сами, так и для окружающих. Они любят жалить самолюбие других.

Ранее астролог Влад Росс сделал прогноз для всех знаков Зодиака на май 2018 года — звезды сулят удачный месяц Девам, Близнецам, Рыбам, Стрельцам, а Тельцам, Скорпионам, Водолеям и Львам эксперт обещает не самый лучший период.