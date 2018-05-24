Астрологи назвали самые неверные знаки Зодиака

Самыми неверными из 12 знаков Зодиака являются один земной, один огненный и один воздушный — Козерог, Лев и Близнецы соответственно.

Людям, родившимся под этими знаками, чаще всего приписывают скудность чувств, но много самомнения, пишет "Обозреватель".

Издание отметило, что Козероги очень любят новые впечатления, неверность является их крестом, который они несут всю жизнь.

Родившиеся под этим знаком люди самые яркие эмоции испытывают в начале общения с объектом любви, а потом им все кажется слишком скучным.

Львы обаятельны и обходительны, поэтому многим нравятся. За такими позитивными качествами скрывается расчет охотника, а "жертвой" стать очень легко. При общении с представителями этого знака стоит "отключать" доверчивость.

Близнецы имеют разнообразные вкусы и хотят от жизни слишком много. Они могут удивить кого угодно, а неверность часто объясняют своим стремлением узнать больше прекрасных людей.

Ранее астролог Влад Росс сделал прогноз для всех знаков Зодиака на май 2018 года — звезды сулят удачный месяц Девам, Близнецам, Рыбам, Стрельцам, а Тельцам, Скорпионам, Водолеям и Львам эксперт обещает не самый лучший период.