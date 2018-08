Врачи рассказали, какими проблемами со здоровьем грозит мастурбация

Медики предупредили, что любители порнографии часто попадают в зависимость от него и неизбежно становятся одинокими. При этом просмотр порно разрушает их интимную жизнь, а также порождает тягу к насилию.

Так, исследование "Brain activity in sex addiction mirrors that of drug addiction" доказало, что реакция центров удовольствия мозга у порнозависимых людей похожа на реакцию людей, которые страдают наркоманией или алкоголизмом.

Как пишет Lifehacker, на данном этапе ученые все еще отказываются причислять зависимость от секса к психическим заболеваниям. В научной среде остаются термины "нимфомания" (высокое половое влечение у женщин) и "сатириаз" (повышенное половое влечение у мужчин).

