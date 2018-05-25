Меняются грудь и губы: как секс влияет на женскую внешность

Оказывается, секс оказывает влияние не только на эмоциональное состояние женщин, но и на их внешние данные.

Cosmopolitan подробно описало, как секс влияет на женскую внешность.

Взгляд

Во время секса выделяется окситоцин, который помогает хорошо выспаться после секса. Благодаря этому женщина выглядит отдохнувшей и посвежевшей в течение всего дня.

Губы

Во время страстной к губам приливает кровь, благодаря чему они слегка припухают и выглядят объемнее.

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Щеки

Сердце бьется быстрее во время полового акта, ускоряя кровообращение и расширяя кровеносные сосуды. Как результат – нежный румянец на щеках.

Кожа

Во время хорошего секса вырабатываются эндорфины, которые оказывают противовоспалительное действие. А всплеск эстрогена повышает эластичность кожи, стимулируя производство коллагена. То есть секс помогают уменьшить количество морщин и придать коже больше сияния.

Грудь

Во время секса форма груди незначительно меняется благодаря усиленному кровоснабжению – становится более упругой, приобретая красивые очертания.

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