Гороскоп на июнь 2018: прогноз для каждого знака Зодиака

В июне в целом будут благотворные и гармоничные аспекты у планет, но в самом конце месяца картина несколько ухудшится.

Первый летний месяц принесет нам несколько неблагоприятных периодов. Первый из них выпадет на 6-7 июня, когда Меркурий будет находиться в жестком квадрате к Нептуну — это самое худшее время для покупок и инвестиций. В это время вас могут "кинуть", поэтому будьте бдительны, не покупайтесь на рекламу, воздержитесь от важных приобретений и дел.

Кроме того, в эти дни чрезвычайно высока угроза всякого рода терактов и действий сумасшедших. Поэтому лучше избегать в эти дни любых скоплений людей.

Второй негативный период нас ждет с 25 по 30 июня. Луна в это время будет проходить через планеты Сатурн и Плутон, а Меркурий создаст жесткий квадрат к Урану. В это время высока опасность автомобильных аварий и крушения самолетов, поэтому 25-30 июня лучше отменить все перелеты и поездки.

К тому же, 27 июня Марс вновь станет ретроградным. Из-за этого вторая половина июня может быть связана с возобновлением войн. Опасаюсь, что у нас на Донбассе июнь может стать катализатором военных действий, и бои могут обостриться, особенно к концу месяца. Ведь Марс — это бог войны, а его ретроградность означает возобновление активных военных действий. Поэтому, если и ожидать какого-то обострения ситуации на Донбассе и в отношениях с Россией, то в самом конце июня.

При этом в июне будет блестящее расположение Меркурия — бог Гермес буквально влетит своим быстрым движением в Близнецы и соединится с Солнцем. Особенно благоприятные числа с 1 по 5 июня — это отличное время для проведения важных переговоров, заключения серьезных сделок, совершения поездок, организации путешествий, поступления на новое место учебы, а также в это время хорошо делиться опытом с другими странами. В это время наиболее оптимально все, что касается торговли, экспорта и импорта. Это блестящее время для покупки автомобиля.

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И такое же благоприятное время сложится с 8 по 13 июня. И, пока Меркурий в Близнецах (а находиться он там будет ровно по 12 июня включительно), нужно предпринимать коммерческие действия. Повторюсь, за исключением 6-7 июня.

Уже 13 июня Меркурий войдет в знак Зодиака Рак, и с этого момента коммерсантам уже не будет так сильно везти, как до того. Но до 13 июня коммерсанты будут находиться в своей стихии.

Лучшие дни для свадеб в июне будут тогда, когда Венера соединится с Белой Луной, Ангелом-Хранителем, Небесной благодатью — с 8 по 10 июня.

А при вхождении Меркурия в зодиакальный знак Рака, которое всегда связано с недвижимостью, начинается самое лучшее время для покупки недвижимости — с 13 по 25 июня.

Кроме того, 14 июня будет новолуние, и вместе с этим Венера войдет в зодиакальный знак Льва. В этот день нужно задуматься о планах и проектах на будущее, а также это хорошее время для встреч и завязывания любовных романов, флирта и начала отношений. Вообще, встречи и отношения, начавшиеся в это время, будут кармическими, судьбоносными для многих людей, которые верят в божественное провиденье. Особенно это касается 18-21 числа, поскольку Венера будет находиться в соединении с восходящим узлом судьбы, то есть женщина, а Марс в соединении с заходящим узлом, то есть мужчина. Такие встречи в середине июня я просто обещаю! Это будет блестящее время для любви и завязывания долгих кармических взаимоотношений. Люди, которые будут вам встречаться в это время, будут неслучайными.

Также в июне будет хорошее время для рекламных акций и масштабных мероприятий. С 18 по 24 число Меркурий будет очень благоприятно аспектировать Юпитер. В это время возможно социальное продвижение, также хорошо решать юридические вопросы. Могут прекрасно удаваться дела заграницей. Также удачно в это время подавать документы, чтобы куда-то поступать и сдавать экзамены.

В конце месяца, как мы уже говорили, будут не очень удачные дни, особенно неблагоприятным днем будет полнолуние 28 июня. В этот день не следует находиться в толпе и нужно позаботиться о своем здоровье. В это время будет происходить просто какое-то "затмение" в головах людей.

Поскольку летом традиционно начинается пора отпусков и отдыха, стоит отметить, что отпуск можно планировать с 1 по 5 июня, блестящее время для вылета на отдых с 8 по 13 июня, а потом хороший период с 18 по 24 июня. А вот с 25 по 30 июня — самый негативный период, когда высока опасность пострадать от техники, попасть в непредвиденные ситуации в самолетах, поездах и автомобилях — такие поездки я категорически не рекомендую.

Гороскоп для каждого из знаков Зодиака

Счастливчики месяца

Скорпионы. Представителям этого знака будет тотально везти в июне, особенно благоприятно для них может складываться ситуация, связанная с инвестициями, рисками, ставками — их ждет финансовая удача. Июнь будет благоприятен у Скорпионов в плане любовных романов и построения отношений. Они могут многое ставить на карту и добиваться успеха именно в июне. "Кто не рискует, тот не пьет шампанское", — это о Скорпионах в июне.

Водолеи. У Водолеев в июне будет хорошо складываться ситуация. Им будет везти во всех делах, которые касаются любви, отношений, встреч. Июнь для Водолеев — благоприятное время для того, чтобы выйти замуж или жениться, то есть скреплять партнерские взаимоотношения. Также это подходящее время у Водолеев для зачатия детей. Кроме того, Водолеев может ждать больше везение в дальней дороге, путешествиях и сдаче экзаменов.

Львы. Июнь будет удачным месяцем и для Львов. У них могут появляться блестящие новые проекты, а ситуации будут складываться для них благоприятно. Львы могут встретить судьбоносных друзей и получить протекцию, которая будет способна помочь им многое решить в жизни. Львы смогут добиться успехов в судах и юридических делах. А главное — они могут в это время смело открывать новые проекты с большим прицелом на будущее. Потому в июне им стоит рекламировать себя в обществе, устраивать всякого рода вечеринки, презентации и т.п.

Тельцы. У Тельцов в июне будет просто блестящее время: деньги к ним будут просто липнуть. Тельцы — в фаворе. В июне они могут весьма удачно сменить место работы или вид деятельности и существенно расширить свои возможности. Особенно это касается первой половины месяца. Так что Тельцов будут ждать достижения в карьере и работе. А, кроме того, их инвестиции и покупки могут оказаться очень удачными. Большие покупки вроде автомобиля Тельцам рекомендуется делать именно в этом месяце.

Неудачники месяца

Козероги. Отвратным июнь может быть у Козерогов. У них могут возникать сложные ситуации, связанные со здоровьем. В частности, могут обостриться хронические заболевания. Также у них могут возникнуть трудности на работе, а коллеги могут создать большие препятствия. Козерогам не стоит ничего кардинально менять в этом месяце. Как есть, так пусть все и будет. Иначе велика вероятность, что они поменяют "шило на мыло", и будет только хуже.

Овны. Представителей этого знака Зодиака также ждет не особо благоприятный месяц. У Овнов будет просто фатальное невезение в поездках, а отдельные из них могут быть просто катастрофическими. Кому в июне лучше не идти в отпуск, так это Овнам. Тем более, что заграницей у них велик риск нарваться на неприятные ситуации. Им просто нужно быть культурными людьми, не устраивать споров, ссор и дрязг. Хотя Овны любят это делать...

Раки. Плохой месяц ждет Раков. Их могут "кидать", "разводить" на деньги, подставлять. Неожиданно Раки могут остаться одинокими, их могут бросить их парни, мужья или девушки, жены. Внезапно могут возникнуть разборки с противоположным полом. Это будет сложный период. Поэтому Ракам лучше затаиться где-то у себя на даче и не высовываться, лучше им наслаждаться загородной жизнью и чистым воздухом. В принципе, Раки это любят делать. Поездки в июне у них также будут неудачными.

Весы. Для Весов июнь будет критическим и крайне негативным месяцем. Особенно это касается близких отношений и атмосферы в доме. Есть риск поссориться родителями. Могут возникать сложные отношения на работе. Весов могут также свергать с должности и подставлять. Представителям этого знака нужно быть очень уравновешенными и не поддаваться на провокации.

Нейтральные знаки

Рыбы. У Рыб будет благоприятной первая половина месяца. Им будет сопутствовать удача в поездках. Рыбам хорошо бы в июне съездить на море, отдохнуть, сходить в отпуск. У Рыб может завязаться какой-то роман, любовь. Вообще, месяц связан с большой любовью… Но вторая половина месяца у Рыб в плане чувств может быть связана с разочарованием. Также есть опасность потерять место работы. Так что Рыбам можно расслабляться, но не сильно. Однозначно первая половина месяца будет более удачной, чем вторая.

Девы. У Дев возможно стремительное продвижение в карьере в первой половине месяца, достижение хороших договоренностей, заключение финансовых контрактов. А во второй половине месяца Девам лучше умерить свою прыть и отправиться в путешествие, отдохнуть, иначе они рискуют проколоться на какой-то мелочи. Девы любят мелочи, но тут они могут чего-то недосмотреть, в результате чего может пострадать их репутация.

Близнецы. Также двойственный месяц ждет Близнецов. Первая половина для них довольно благоприятна: поездки, путешествия, коммерческая деятельность, финансы, удачные договоренности — все у них может удачно складываться. Главное для них — не сидеть дома, а быть все время в движении. Для них важно отправляться в поездки, путешествия, везде бывать, находить новые связи и контакты. Но во второй половине июня Близнецам нужно быть осторожными в вопросах, связанных с недвижимостью, а также для них это нехорошее время для вложения инвестиций. Кроме того, у Близнецов есть риск перессориться с родными и близкими.

Стрельцы. У Стрельцов разного рода неблагоприятные ситуации могут возникать в первой половине месяца. Возможны споры и выяснение отношений с партнерами. Зато во второй половине месяца взаимосвязь с обществом будет хорошая. В этот период будет возможно достижение финансовых договоренностей и карьерного продвижения. Благоприятно могут завязываться романы с прицелом на благословенную любовную ситуацию. Особенно это будет во второй половине месяца, когда будет судьбоносный аспект на узлах между Венерой и Марсом. Для Стрельцов это будет оптимальное время для привлечения избранника или избранницы.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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