Врач рассказала, могут ли женщины прожить без секса без вреда для здоровья

Женщина может обойтись и без секса, но при соблюдении ряда условий.

Так, дамы вполне нормально могут жить без интима, если отсутствие секса или оргазма не вызывает психологических страданий. С таким заявлением выступила акушер-гинеколог Ольга Белоконь, пишет MedOboz.

От отсутствия секса представительницы прекрасного пола не заболеют и не умрут раньше, чем их знакомые, которые ведут регулярную половую жизнь. Но проблемы могут возникнуть из-за вызванных отсутствием секса и удовлетворения от него страданий.

В этом случае необходимо обратиться к специалисту. Потому что подобную проблему решать нужно путем устранения психологических блоков и понимания женской физиологии.

"Основная мысль такова: абсолютно не важно, какие зоны вы стимулируете для достижения оргазма, и если вы не получаете его во время вагинального секса, а при стимуляции клитора, например, то это не считается отклонением, фригидностью или болезнью, это абсолютно нормальное явление", – заявила Белоконь.

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