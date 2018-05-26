YouTube запускает новую функцию для любителей общения

Для обмена сообщениями видеохостинг YouТube планирует ввести новую функцию.

"В данный момент глобальный сервис Youtube проводит тестирование возможности отправки сообщений", — пояснил американский сайт The Verge.

Пользователю, желающему протестировать новую функцию, нужно будет войти в свой Google-аккаунт. Значок чата добавили рядом с пометками профиля и настройками в правом верхнем углу экрана.

При этом по дизайну чаты в YouTube похожи на Hangouts — чат, который доступен через почтовый сервис Gmail и через Google+, отмечается на портале.

Отмечается, что нововведение поможет пользователям отправлять друг другу различные ролики, которыми они хотят поделиться, и общаться, не переходя при этом на другие платформы.

В чате YouTube можно будет запустить как групповое обсуждение с несколькими людьми, так и частное. Доныне такая функция была реализована только в мобильной версии YouTube.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube запускает новый музыкальный сервис.