Ученые выяснили, как ежедневный секс влияет на здоровье

Ученые решили выяснить, как влияет на здоровье и взаимоотношения пар ежедневный секс. Однако результаты месячного исследования оказались противоречивыми.

Выяснилось, что ежедневная половая жизнь повышает иммунитет и укрепляет отношения – но сам секс-марафон дался участникам нелегко, пишет Lifehacker.

Так, регулярный секс:

снижает риск сердечного приступа,

повышает иммунитет,

положительно влияет на состояние мышц,

уменьшает головные боли и боли при ПМС у женщин,

снижает риск развития рака простаты у мужчин и улучшает сон.

При этом после завершения эксперимента ни одна пара не захотела продолжать секс-марафон. В то же время ежедневные занятия любовью действительно способны улучшить эмоциональную связь в паре.

Также ученые выяснили, что очень часто женщина неосознанно перестает хотеть секса по единственной причине – она не уверена в своей привлекательности. И что интересно – мужчины эту "неидеальность" партнерш просто не замечают.

Также пары открыли для себя в интимных отношениях эффект новизны – они добавляли к процессу разнообразие, а это стимулирует сексуальное желание. Кроме того, ежедневный секс укрепляет теплые чувства по отношению к партнеру.

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