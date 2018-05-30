Полная Луна и тень Земли. Украинцы увидят самое длительное лунное затмение

Редкое лунное затмение смогут увидеть украинцы вечером, 27 июля 2018 года. В этот день полная Луна пройдет через тень Земли.

Это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в 21 веке. Общая продолжительность его составит около 103 минут.

"Максимальная теневая фаза затмения составит 1,61 при прохождении Луны практически через центр земной тени. Продолжительность теневого затмения составит 1 час 43 минуты, что является максимальным значением в текущем столетии. Общая продолжительность теневого затмения составит почти четыре часа", — отмечает Астрономический календарь.

Затмение будет полностью видно в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии — наоборот, при заходе. В Северной Америке затмения не будет видно вообще.

Интересно, что в восточных регионах Украины затмение будет видно лучше, чем на остальной территории страны. Ориентировочно затмение можно будет наблюдать около 22 часов по Киеву 27 июля.

Напомним, ранее жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние.