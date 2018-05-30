Вышел анонс и тизер новой игры Fallout 76

Издательство Bethesda показало тизер новой игры Fallout 76.

Из ролика можно сделать вывод, что главный герой будет выходцем из убежища номер 76, где люди прятались от ядерной войны. Это убежище уже упоминалось в играх Fallout 3 и Fallout 4. Известно, что там не проводилось никаких экспериментов над жителями.

Подробности о новом проекте Bethesda пообещало озвучить на конференции E3 в Лос-Анджелесе 11 июня.

Как уточнил редактор Kotaku Джейсон Шрайер, те игроки, которые будут ждать от Fallout 76 синглплеерную RPG, останутся разочарованы. По слухам, грядущая Fallout — онлайн-проект. При этом игра также не будет free-to-play: западные ритейлеры начали прием предзаказов на игру в версиях для платформ Xbox One, PlayStation 4 и ПК по цене 59,99 доллара.

Само Bethesda ранее занималось выпуском серии игр Doom, Fallout и The Elder Scrolls.

Напомним, вышедшая 24 мая интерактивная драма Дэвида Кейджа Detroit: Become Human (в русской локализации - Детройт: Стать человеком) получает крайне высокие оценки у профильной прессы.

Ранее стали известны дата выхода и важные детали Battlefield 5. Также появился трейлер. Игрокам обещают возможность полной настройки солдат, транспорта и оружия – для большего погружения в игру.