Apple выпустит сразу три смартфона в этом году

"Хорошая компания никогда не останавливается на достигнутом!" - истина, которой следует Apple. Еще не утихли разговоры по новым iPhone Х и красной версии iPhone 8, а "яблочные" уже принялись за разработку новых смартфонов. И правильно, ибо конкуренты не дремлют. Последние инсайдерские утечки информации подтверждают то, что в Купертино уже готовят три новинки. Более того, даже есть некоторые факты того, какими они предстанут перед широкой публикой.

Первая из ожидаемых новинок от Apple iPhone - версия "Плюс" Айфона 10. Модель iPhone X Plus получит крупный дисплей без рамок 6,5 дюймов (2688 на 1242 пикселей) с выступом над экраном. По поводу матрицы, то показания "шпионов" разбегаются, это будет OLED или IPS - пока не известно.

Камера селфи и датчики iPhone X Plus остаются над экраном. В принципе, все изменения коснутся аппаратной составляющей: iPhone получит обновленный Face ID второго поколения, заметно больший ресурс батареи, а также чип производительности А12 с небывалыми способностями. Камера телефона, судя по всему, останется неизменной. Правда, не стоит забывать о том, что Apple обещала сделать в этом году немало обновлений своих продуктов, потому от них стоит ожидать и сюрпризов. К примеру, уже известно об оснащении новых Айфонов дополнительным слотом для карты SIM, а также выход "золотой" версии Plus. Что ж, будем ждать. Что касается цены iPhone X, то она будет составлять порядка 550-650$ (в зависимости от комплектации).

Вторая ожидаемая новинка - смартфон Apple iPhone SE 2.

Опубликованные в Глобальной сети CAD-чертежи подтверждают то, что у новинки не будет кнопки "Домой" и гнезда для подключения аудио гарнитуры. Дизайн, судя по картинке, особых изменений не потерпит. Что касается технологии Face ID, то ее установить в модель невозможно в силу замысла купертиновцев сделать дешевый телефон. Стремление к ценовой доступности также подтверждается отказом от технологии 3D-Touch, которую инженеры Apple заменят более простой Cover Glass Sensor, с сенсором непосредственно в стекле. "Пленочный" сенсор сделает iPhone значительно более легким. Экран устройства будет крупной диагонали 6.1 дюймов LCD, аналогичен с iPhone 8.

Третья новинка - обновленный базовый iPhone Х, с новейшим процессором А 12, а также дополнительным слотом для карт SIM на борту.

В целом все три новинки от модных тенденций Айфона 10 не отклонятся.

Касательно других новостей Apple, то нельзя не вспомнить намерение компании прекратить производство iPhone X. Объяснения тому вполне аргументированы: плохие продажи и спрос, а также антипатия многих потребителей к "моноброви", под которую большинство приложений адаптироваться так и не научились. Впрочем, снимая iPhone X с конвейера, "яблочные" полностью переключатся на их обновленные версии.