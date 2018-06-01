Астрологи назвали самые талантливые знаки Зодиака

Самыми талантливыми из 12 знаков Зодиака являются воздушный, огненный и водный — Водолей, Стрелец и Рыбы соответственно.

Людям, родившимся под этими знаками, приписывают невероятные умственные способности, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Издание отметило, что Водолеям свойственны любознательность и стремление к совершенству, эти качества помогали им со школы проявить себя.

Представителям этого знака все дается легко, со стороны кажется, что даже слишком. Из них вырастают прекрасные ученые, писатели, они стремительно приближают будущее, потому что не боятся экспериментов и поисков нового.

Стрельцы активны, это помогает им не падать духом даже в самых сложных ситуациях, и обладают сильным эмоциональным интеллектом. Их проекты и замыслы некоторым кажутся гениальными, хотя на самом деле часто это результат идеалистического отношения к миру.

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Рыбы упорны, строят невероятные планы, и это иногда пугает окружающих, но без такого заряда они не смогли бы воплощать смелые идеи в жизнь.

Иногда родившимся под этим знаком людям нужно много лет, чтобы раскрыться и поверить в свои таланты, но результат обязательно приносит успех. При этом Рыбы очень восприимчивы и их легко ввести в заблуждение.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2018 года, назвал счастливчиков и неудачников первого месяца лета. Ознакомиться с прогнозом для каждого из знаков Зодиака можно здесь.