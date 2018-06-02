Как вовремя распознать опухоль головного мозга

Во всем мире опухоли мозга занимают 22-е место среди раковых заболеваний. А сам рак находится на 12-м месте в статистике о смертности.

В большинстве случаев ранние симптомы одинаковы, пишет The heart soul.

Среди них:

Головная боль – наиболее частый начальный симптом опухоли головного мозга. Она может появиться или усиливаться в ночное время суток или под утро, а также при стрессах и физических нагрузках.

Изменение зрения – его потеря или размытость.

Постоянное чувство тошноты, плохое самочувствие или беспокойство также должны насторожить.

Ощущение слабости на одной стороне тела – согнал об опухоли в области лобной доли мозга. Чаще всего опухоль будет расположена на противоположной стороне, где чувствуется слабость.

Проблемы с запоминанием – короткие потери памяти, как правило, более заметны, чем потеря памяти, которая происходит в течение длительного периода времени.

Легкое головокружение и необычные ощущения в ногах или руках – также может быть одним из симптомов. Также могут возникать трудности с контролем общения, мимики и глотания.

Внезапные судороги или приступы – они вызваны необычной электрической активностью мозга и свидетельствуют о наличии рака. Такие симптомы характеризуются непроизвольными движениями тела и изменением сознания.

Ранее ученые назвали широко распространенное заболевание, которое грозит развитием сразу 12 типов рака. Лучшая профилактика онкологии – правильное питание, настаивают во Всемирном фонде исследований рака.