Как вовремя распознать опухоль головного мозга

В большинстве случаев ранние симптомы одинаковы.
Во всем мире опухоли мозга занимают 22-е место среди раковых заболеваний. А сам рак находится на 12-м месте в статистике о смертности.
В большинстве случаев ранние симптомы одинаковы, пишет The heart soul.
Среди них:
Головная боль – наиболее частый начальный симптом опухоли головного мозга. Она может появиться или усиливаться в ночное время суток или под утро, а также при стрессах и физических нагрузках.
Изменение зрения – его потеря или размытость.
Постоянное чувство тошноты, плохое самочувствие или беспокойство также должны насторожить.
Ощущение слабости на одной стороне тела – согнал об опухоли в области лобной доли мозга. Чаще всего опухоль будет расположена на противоположной стороне, где чувствуется слабость.
Проблемы с запоминанием – короткие потери памяти, как правило, более заметны, чем потеря памяти, которая происходит в течение длительного периода времени.
Легкое головокружение и необычные ощущения в ногах или руках – также может быть одним из симптомов. Также могут возникать трудности с контролем общения, мимики и глотания.
Внезапные судороги или приступы – они вызваны необычной электрической активностью мозга и свидетельствуют о наличии рака. Такие симптомы характеризуются непроизвольными движениями тела и изменением сознания.
Ранее ученые назвали широко распространенное заболевание, которое грозит развитием сразу 12 типов рака. Лучшая профилактика онкологии – правильное питание, настаивают во Всемирном фонде исследований рака.