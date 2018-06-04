Катастрофические наводнения. Ученые предупредили: часть Европы может уйти под воду

4 июня 2018, 03:37

Около пять миллионов человек могут остаться без жилья.

Последствия наводнения

Представители Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии заявили, что в сравнительно скором будущем в Европе произойдет серия катастрофических наводнений.

Ученые прогнозируют, что около пять миллионов человек могут остаться без жилья, поскольку уровень Балтийского и Северного моря критически поднимется, в результате чего множество домов уйдет под воду.

При этом исследователи предполагают, что что уже к 2100 году в Европе могут ежегодно происходить более катастрофические наводнения, подобные тем, что до сих пор происходили лишь раз в столетие. Наводнения такого рода считаются одним из наиболее значимых и опасных последствий наблюдаемого на сегодняшний день глобального потепления.

Если изменение климата будет происходить пример теми же темпами, что и сейчас, около дома пяти миллионов европейцев будут оказываться под угрозой полного затопления каждый год, а берега целого ряда европейских стран поднимется до рекордной отметки. Первыми пострадают Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Франция, а затем придет черед Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. При этом предполагается, что в наименьшей степени частые разрушительные наводнения угрожают странам Южной Европы, таким, как Португалия.

Россия не была включена в исследование, поскольку ученые сочли этот регион слишком крупным и сложным с географической точки зрения, чтобы делать относительно его какие-либо прогнозы. Однако, отечественные специалисты считают, что России, а также Нидерландам, подобные катаклизмы страшны в меньшей степени, поскольку в этих странах уже более привычны к проблемам такого рода, в то время как далеко не во всей северной Европе инфраструктура прибрежных городов рассчитана на частые наводнения.

Это не первое исследование, авторы которого приходят к выводу, что к концу века повышение уровня моря станет причиной огромных проблем — ранее различные ученые уже предсказывали, что из-за этого уйдет под воду некоторые города России, Европы и Северной Америки. Стоит отметить, что подобные процессы наблюдаются уже сейчас — к примеру, за 70 лет некоторые из Соломоновых островов, исчезли с лица Земли, скрывшись под водой. Пока что такое произошло с пятью островами, но предполагается, что аналогичная участь в скором времени ожидает и еще шесть из них.

Напомним, ранее ученые предупредили: Земле грозит небывалая засуха и масштабные наводнения.

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Европа затопление наводнения
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