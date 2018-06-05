Ученые назвали новый действенный способ продления жизни

Активная ходьба в быстром темпе гораздо более эффективно продлевает жизнь, чем медленные прогулки.

Соответствующее исследование было опубликовано в специализированном издании British Journal of Sports Medicine. Согласно обнародованным данным, ученые из Сиднейского университета (Австралия) закончили длительный анализ информации, полученной во время обследования 50 225 человек в Англии и Шотландии.

Участники указывали, какой темп (медленный, средний или быстрый) они предпочитают во время пеших прогулок. Ученые совместно с медиками долго уточняли данные с учетом факторов возраста, пола, общей физической активности и индекса массы тела.

Также выяснилось, что во время среднего темпа ходьбы риск преждевременной смерти снижался на 20% по сравнению с медленными прогулками, а во время быстрого — на 24%.

При этом крайне положительное влияние на здоровье от прогулок было замечено у людей старше 60 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, от чего зависит долголетие человека.