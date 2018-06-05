Ученые выяснили, что является самой отвратительной вещью на Земле

Ученые проанализировали, что вызывает отвращение у современного человека.

Результаты исследования опубликованы в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, сообщается в релизе Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Исследователи провели масштабный опрос, чтобы выяснить, что вызывает у людей отвращение. В результате ученые пришли к выводу, что чувство брезгливости развилось у людей с течением времени как интуитивная реакция на опасность заразиться различными инфекционными заболеваниями.

В исследовании приняло участие 2500 человек. Они заполняли онлайн-опрос, в котором оценивали свой уровень брезгливости к различного рода ситуациям, смоделированным учеными. Респонденты отмечали, насколько им противно, например, слышать звук чихания или видеть гнойные поражения кожи, выставляя "оценку" от "абсолютно не отвратительно" до "предельно отвратительно".

Наибольшее отвращение у подопытных вызвал вид гнойной раны и другие проявления нарушений гигиены, например, неприятный запах. Изучив все ответы участников исследования, ученые выделили шесть категорий объектов и явлений, вызывающих отвращение. Каждая категория оказалась связана с тем или иным инфекционным заболеванием, с которым сталкивались наши предки.

В ходе исследования выяснилось, что различные виды отвращения исторически связаны не столько с самой угрозой заражения, сколько с теми действиями, которые предпринимали наши предки, чтобы эту угрозу избежать. Например, от дурно пахнущего и плохо выглядящего человека лучше отойти подальше, чтобы не заразиться проказой, а к гнойным язвам желательно не прикасаться, чтобы не заболеть чумой. Также в ходе исследования ученые выяснили, что уровень брезгливости у женщин оказался выше, чем у мужчин. По мнению авторов, это связано с тем, что мужчины в среднем более склонны рисковать, а женщины в большей степени стремятся себя обезопасить.

Ученые считают, что их исследование поможет более эффективно доносить до людей информацию о том, как важно, например, мыть руки с мылом или как обращаться с поражениями кожи.

Напомним, ранее биологи рассказали, кому из людей в будущем придется полностью отказаться от секса.