Ученые установили, какие болезни можно вылечить постоянным сексом

Секс, оказывается, не только приносит чистое и незамутненное эмоциональное удовлетворения, но и ускоряет излечение некоторых болезней.

По мнению западных ученых, постоянные половые "излишества" улучшают психическое здоровье, кровообращение, а также укрепляют сердце и сосуды, сообщает портал Сlicow.

Кроме того, занятия сексом очень эффективны для избавления головной боли, поскольку высвобождают гормон окситоцин и усиливают выброс в кровь эндорфинов.

Также регулярные коитусы помогают избавиться от депрессии и неврозов плюс повышают самооценку партнеров.

Любопытно, что секс еще помогает избавиться от деликатной и сложной проблемы – недержания мочи и кала, поскольку укрепляет таз и мышцы.



Напомним, ранее стало известно о том, как секс влияет на женскую внешность.