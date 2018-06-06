Составлен топ-5 рисков для людей с высоким ростом

Ученые из Нью-Йорка пришли к выводу, что рост человека влияет на его продолжительность жизни: высокие люди живут меньше.

Правда, этот вывод ученые сделали после исследования на крысах, пишет Ukrhealth.

У людей с высоким ростом органы тоже больших размеров. Из-за этого клетки организма более подвержены к скоплению в смертоносные опухоли. Поэтому риск смерти от рака вырастает на 4% на каждые 2,5 сантиметра роста сверх нормы.

Фибрилляция предсердий часто оказывается фактором преждевременной смерти и инсультов. У высоких женщин такой вид аритмии развивается втрое чаще.

У мужчин, рост которых меньше 160 см, шансов пострадать от венозной тромбоэмболии – закупорки сосудов тромбами – на 65% меньше.

Также высокие люди дольше восстанавливаются после травм. Ученые объясняют это тем, что у таких людей больше времени занимает прохождение нервных импульсов.

Кроме того, у высоких мужчин риск умереть от рака простаты выше, чем у низких. К таким выводам пришли уже ученые из Оксфордского университета, пишет The Daily Telegraph.

Исходя из их исследования, каждые дополнительные 10 см роста приводят к увеличению риска возникновения раковых опухолей на 21%. У 17% мужчин вырастает вероятность умереть от опасной болезни.

Ранее знаменитый ученый спрогнозировал, когда люди могут стать бессмертными.