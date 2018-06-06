Астролог предупредил об опасностях 6-7 июня

Известный астролог Влад Росс заявил, что в июне будет два неблагоприятных периода, первый из них выпадает на 6-7 июня.

"В эти дни Меркурий будет находиться в жестком квадрате к Нептуну. Поэтому 6-7 июня - это самое худшее время для покупок и инвестиций. В это время вас могут "кинуть", поэтому будьте бдительны, не покупайтесь на рекламу, воздержитесь от важных приобретений и дел",- отметил Росс в комментарии "Главреду".

Кроме того, эксперт отметил, что в эти дни чрезвычайно высока угроза всякого рода терактов и действий сумасшедших. Поэтому лучше избегать любых скоплений людей.

Кроме того, Росс предупредил, что следующий негативный период выпадает на 25-30 июня.

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