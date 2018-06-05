Лучшие вузы Украины: обнародован топ-21 лидеров высшего образования

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" названы лучшими высшими учебными заведениями страны в 2018 году.

Рейтинг презентовали Центр международных проектов "Еврообразование" в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, сообщает канал 24.

"При составлении рейтинга эксперты принимали во внимание современные тенденции развития университетов, обозначенные Конференцией IREG-9: "Рейтинги и аккредитация – две дороги к одной цели" (г. Хассельти, Бельгия) и Конференцией министров образования Европейского пространства высшего образования", – говорится в сообщении.

В 2018 году в первой десятке лидеров сохранили свое пребывание Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (4 место), Национальный университет "Львовская политехника" (5 место), Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (6 место), Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца (7 место), Национальный технический университет "Днепровская политехника" (8 место), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (10 место).

В лидеры впервые за несколько лет выбился Сумской государственный университет. Он продемонстрировал наибольший прогресс среди украинских вузов. В 2016 году он занимал 15 место, в 2017 – уже 11, а в 2018 - вошел в десятку лидеров.

Напомним, Евгения и Александра Порошенко завершили обучение в престижном и дорогостоящем британском колледже "Конкорд", полный пансион в котором за одного студента обошелся в 1 млн 300 тыс. грн в год.