Сколько шагов в день надо ходить, чтобы похудеть

Ходьба считается одним из самых безопасных видов фитнеса.

Пешие прогулки не только уменьшают риск инсульта, коронарной патологии сердца и диабета – но и отлично помогают контролировать массу тела. Также она благотворно влияет на сердечно-сосудистые систему и органы дыхания, помогает преодолевать стресс, пишет "Живи Активно".

Чтобы от ходьбы была польза, нужно проходить в день 8 километров.

Сколько шагов в 1 км

В одном километре примерно тысяча шагов. Так что речь идет о 8 тысячах шагов.

Начинать нужно медленно, чтобы не перегружать организм. Спустя 10-15 минут стоит постепенно увеличить скорость. Затем 20-25 минут шагать со скоростью 5-6 км/час. А после снова перейти на медленный шаг.

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