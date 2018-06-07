Ученые обнаружили новую пользу от регулярных занятий сексом

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Исследователи из Университета Вуллонгонг (Австралия) выяснили, что регулярные занятия сексом постоянно улучшают мозговую активность и улучшают все типы памяти, включая кратковременную.

Соответствующее сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. Согласно обнародованным данным, выделяемое в результате секса количество веществ окситоцина и дофамина нормализует мозговую активность и восстанавливают нейронные связи, что и улучшает память.

Результаты исследования шести тысяч австралийцев среднего возраста продемонстрировали, что регулярная сексуальная активность, включая поцелуи и другие виды эмоциональной близости, позволяла людям в возрасте от 45 до 60 лет "тренировать" и "держать в тонусе" кратковременную память.

Кроме того, половая активность напрямую влияет и на когнитивные способности мозга. Сексуально активные (возрастная категория 55-60 лет) люди легко выполняют сложные вычисления и решают гораздо более сложные задачи по сравнению с теми, чья сексуальная активность имеет "разовый" характер.

Напомним, ранее ученые сообщили о том, что ученые выяснили, как ежедневный секс влияет на здоровье.