Психолог назвала единственную проблему украинцев

Единственная проблема граждан Украины заключается в том, что они не воинственные и никогда такими не были.

Украинцы плохие управленцы — это тоже исторический факт, рассказала психолог Наталья Холоденко в интервью УНИАН.

"Этнический украинец по своей сути свободолюбивый, но никак не воинственный. Грубо говоря, лишь бы нас не трогали, мы бы сами как-то жили…", — отметила собеседница.

Ранее психолог Екатерина Гольцберг говорила, что после информации об убийстве, а потом "воскрешении" российского журналиста Аркадия Бабченко украинцы могут перестать верить во что-то важное, такой синдром могут назвать в честь псевдожертвы.