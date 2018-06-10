Ученые обнаружили новую серьезную опасность кухонных полотенец

Ученые из Университета Маврикия выяснили, что многократное использование кухонных полотенец способствуют росту патогенных микроорганизмов на них, что может привести к пищевому отравлению.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале "EurekAlert".

Во время исследования была изучена сотня полотенец, которые использовались на протяжении месяца. Ученые собирали образцы бактерий, культивировали их и идентифицировали по всем стандартным биохимическим методам. Кроме того, исследователям удалось определить бактериальную нагрузку (число бактерий, присутствующих на анализируемой поверхности).

На 49% полотенец был замечен рост бактерий, который напрямую зависел от числа людей, использовавших полотенца. Кроме того, среди патогенной микрофлоры были обнаружены колиморфные бактерии (36,7%), энтерококки (36,7%) и золотистый стафилококк (14,3%).

К слову, колимофные бактерии (из группы кишечной палочки) регулярнее всего обнаруживались на влажных и многоразовых полотенцах.



Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выявили смертельную опасность парацетамола.