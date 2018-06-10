Вид из Hyperloop: что увидят пассажиры из окна. Видео

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в 2019 году в Украине начнут строительство тестовой площадки для сверхскоростного поезда Hyperloop.

А в Дубае компания Virgin Hyperloop One уже продемонстрирован дизайн интерьера пассажирского поезда. Капсулы Hyperloop очень просторны: пассажиры могут перемещаться по салону и стоять в полный рост.

Но что при этом пассажиры увидят за окном, ведь ехать придется в трубе?

Оказывается, несмотря на то, что поезд будет двигаться в трубе, люди внутри все же смогут видеть пейзажи, мимо которых они проезжают, пишет "Медуза" со ссылкой на TechCrunch.

Для этого Virgin Hyperloop One намерена использовать в трубе технические окна – чтобы создать оптический эффект "зоотроп". Этот эффект основан на том, что при движении на скорости отдельные изображения человеческий взгляд воспринимает как непрерывную картинку.

Напомним, ранее стал известна вероятная стоимость воплощения в жизнь проекта Hyperloop в Украине.