"Еще неизлечимая". В США ученые обнаружили новую опаснейшую инфекцию

В США исследователи из "Центра резистентности к антибиотикам Эмори" описали новый подивилд устойчивых к антибиотикам бактерий − Klebsiella pneumoniae, являющихся возбудителями пневмонии и иных опасных инфекций.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале EurekAlert.

Согласно обнародованным данным, Klebsiella pneumoniae устойчивы к антибиотику холистину, т.е. пока этой особенностью обладает небольшое количество бактерий (он используется только в том случае, если другие препараты оказываются бесполезными).

К слову, новый подвид бактерий также устойчив к широкому спектру антибиотиков группы карбапенемов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили новую серьезную опасность кухонных полотенец.