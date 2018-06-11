Ученые рассказали о новом способе эффективного похудения

Группа американских исследователей из Йельского университета определила новый способ, с помощью которого можно эффективно избавляться от лишних килограммов.

Согласно опубликованным данным исследования, просмотр телевидения способствует похудению – правда, с одной существенной оговоркой. Желающие похудеть телезрители обязательно должны пропускать рекламные ролики. По данным ученых, люди на 45% чаще употребляют нежелательную или вредную пищу после просмотра ТВ-рекламы.

Кроме того, диетологи призывают всех желающих похудеть не забывать про физическую активность и про здоровое питание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые объяснили, как похудеть без диет.