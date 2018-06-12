В своей последней статье физик-атеист Хокинг помог с доказательством существования Бога

Ученые вывели поразительный факт о нашей вселенной: несмотря на ничтожную вероятность, цифры в основной физике именно таковы, какими должны быть для обеспечения возможности жизни.

Например, если б гравитация была хоть чуток слабее, то звезды бы не взорвались в сверхновые, что в свою очередь служит важным источником многих более тяжелых элементов, связанных с жизнью. И наоборот: при большей силе тяжести звезды бы жили скорее тысячи, а не миллиарды лет, и не было бы достаточно времени для биологической эволюции.

Ряд философов считает, что тонкая настройка является веским доказательством существования Бога, пишет Фокус со ссылкой на The Guardian.

Однако Стивен Хокинг в своей книге "Высший замысел" (в соавторстве с Леонардом Млодиновым) защитил естественнонаучное объяснение тонкой настройки в разрезе гипотезы мультивселенной. По этой гипотезе, наша вселенная — это просто одна из огромного, возможно бесконечного, количества вселенных. Если существует достаточно вселенных, то становится не так маловероятно, что по меньшей мере в одной из них будут необходимые для жизни законы.

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При этом в заключительной статье "Плавный выход из вечной инфляции?" Хокинг и его соавтор Томас Хертог сформулировали для вселенных, наполняющих мультивселенную, строгие ограничения.

Проблема в том, что чем меньше разнообразия среди вселенных, тем менее гипотеза мультивселенной способна объяснить тонкую настройку. Если в законах мультивселенной существует огромное количество вариаций, то не удивительно, что одна из вселенных будет иметь тонко настроенные законы. Но если во всех вселенных законы одинаковы, как предполагают Хокинг и Хертог, проблема возвращается, так как теперь нужно объяснить, почему тонко настроен единый набор законов, которые управляют всей мультивселенной.

Однако есть еще один источник научной поддержки теории мультивселенной: "многомировая" интерпретация квантовой механики.

Так, если в самый ранний период нашей вселенной законы формировались с помощью надлежащего вероятностного процесса, многомировая интерпретация дает нам достаточно разнообразные законы во многих мирах, и тогда один из них вероятно тонко настроен. Пока нет доказательств того, что законы нашей вселенной были сформированы таким процессом. Но если альтернатива — постулат сверхъестественного творца, то это представляется более правдоподобным предположением.

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Надежда на научное объяснение тонкой настройки все еще есть. Однако, исключив один из двух научно обоснованных вариантов этого, Хокинг и Хертог немного укрепили альтернативное объяснение с точки зрения Бога.

И так получилось, что именно атеист Хокинг сделал существование Бога менее невероятным.

Напомним, Стивен Хокинг умер 13 марта в британском городе Кембридж у себя дома в возрасте 76 лет. Главные его достижения — применение термодинамики к описанию черных дыр; разработка в 1975 году теории о том, что черные дыры "испаряются" за счет явления, получившего название излучение Хокинга.