Ученые обнаружили новую опасность депрессии для здоровья

Новое открытие удалось совершить группе немецких ученых.
В Германии группа ученых из Рурского университета
В Германии группа ученых из Рурского университетавыяснила, что воспоминания могут навсегда исчезнуть из памяти человека – в случае, если он пребывает в затяжной депрессии.
Результаты соответствующего исследования были опубликованы на официальном интернет-портале университета.
Ученые выяснили, что во время депрессии способность мозга формировать новые клетки мозга снижается. Они разработали вычислительную модель, отражающую характерные особенности мозга пациента с депрессиями. Затем ученые протестировали способность модели хранить и запоминать свежие воспоминания.
Однако при этом модель не только продемонстрировала дефицит воспоминаний о текущих событиях, но и "забыла" те из них, которые произошли до депрессивного эпизода. По словам ученых, чем длительнее продолжается стресс, тем стремительнее происходит процесс забывания.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые назвали вид спорта, способный спасти от депрессии.