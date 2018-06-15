Ученые выяснили, кто умирает раньше – атеисты или верующие

Люди семейные и женщины вообще живут гораздо дольше, чем мужчины-холостяки, неженатые люди и вдовы.
Ученые из США пришли к выводу, что агностики, отрицающие существование Бога, и атеисты живут в среднем на 3-4 года меньше, чем люди, глубоко верующие.
Как выяснилось, среди пожилых женщин, которые регулярно посещали церковь, вероятность преждевременной смерти заметно ниже.
Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Social Psychological and Personality Science.
Также ученые установили, что люди семейные и женщины вообще живут гораздо дольше, чем мужчины-холостяки, неженатые люди и вдовы.
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Причиной долголетия людей религиозных исследователи назвали то, что те участвуют в общественных мероприятиях и ведут более здоровый образ жизни.
Напомним, в своей последней статье физик-атеист Хокинг помог с доказательством существования Бога. Ряд философов считает, что тонкая настройка является веским доказательством существования Бога.
Ранее диетолог посоветовала, как продлить жизнь. Врач подчеркнула, что оптимально есть трижды в день.