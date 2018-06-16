Психолог раскрыла рецепт, как понравиться мужчине

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко посоветовала, что женщинам критику и самоедство стоит заменять на полезные приседания.

Когда представительница прекрасного пола смотрит на себя в зеркало — ее оценивает внутренний мужчина, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"И если он говорит: "Ты красивая, я хочу тебя, ты мне нравишься", — в реальной жизни проблем с вниманием от противоположного пола быть не может", — отметила автор.

По ее словам, нужно искать свой ракурс, состояние, одежду, работать над тем, чтобы хоть на секунду произошел позитивный отклик на себя как на женщину. "Все выйдет! Критику и самоедство заменяем на полезные приседания", — добавила психолог.

Ранее Наталья Холоденко говорила, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины, в нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо.