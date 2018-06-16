"Секс народов мира". Ученые выяснили, в какой стране больше всего занимаются любовью

В США ученые из федерального "Центра социологических исследований" завершили многолетние исследования сексуальных привычек разных народов мира.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале "Сегодня". Согласно обнародованным данным, наиболее искушены в вопросах сексуальных утех жители Греции. Сыны Эллады в среднем занимаются интимом 164 раза за год.

Меньше всего по вопросам секса беспокоятся жители Таиланда и Японии, поскольку только 38% их жителей считают половые отношения важными.

Дольше остальным сексом занимаются жители Нигерии – 24 минуты, а обсудить "горизонтальную гимнастику" сильнее всего любят в Мексике – более 80% респондентов.

Кроме того, ученые выяснили, что 48% опрошенных женщин хотя бы единожды имитировали оргазм. Также 84% женщин-респондентов признают, что используют секс ради того, чтобы уговорить своих мужей и партнеров помочь в домашних хлопотах.

Напомним, ранее ученые рассказали, почему женщины желают секса.