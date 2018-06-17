Нумерологи рассказали, как заранее вычислять в мужчинах плохих любовников

Оказывается, заранее вычислить мужчину, чье половое влечение емко описывает народная поговорка "На словах ты Лев Толстой, а на деле – тип пустой", можно с помощью чисто нумерологических методов.

По крайней мере, так утверждает нумеролог Ольга Перцева. Он разработала специальную систему, которая сможет показать, что у мужчины серьезно снижено половое влечение. Девушке/женщине, желающий удостовериться в размере либидо возлюбленного, нужно узнавать его дату рождения. Затем им понадобится ноутбук либо смартфон − для того, чтобы после рассчитать нумерологическую матрицу.

Узнав необходимые цифры, барышням нужно изучить информацию в разделе "Семья" и "Темперамент". Если показатели занижен ("0/?"), то мужчина практически стопроцентно плохой любовник. По словам Перцевой, такие представители "сильного пола" стараются в постели только первое время, а потом женщина либо стает для него просто другом, либо начнут искать другую пассию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Японии создали робота, который занимается сексом лучше человека.