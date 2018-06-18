Появился велосипед для майнинга криптовалюты

В Британии создали велосипед, который при езде позволяет добывать криптовалюту – речь о LoyalCoin.

Он представляет собой "майнер криптовалют с педальным приводом", пишет probtc.info.

Контролировать добычу криптовалюты будет мобильное приложение: за одну милю пути на велосипеде добывается LoyalCoin на сумму примерно 20 фунтов.

Обменять полученную криптовалюту можно будет как на сторонних площадках, так и на сайте компании-производителе 50 Cycles.

В продаже первая партия велосипедов ожидается уже к сентябрю этого года. Цена пока неизвестна.

Напомним, американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс уверен, что криптовалюта несет много угроз. Отвечая на вопросы пользователей на сайте Reddit, Гейтс казал, что биткоины могут использовать для нелегальных транзакций, в частности для покупки наркотиков.