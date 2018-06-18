"Разрешенные наркотики". Психолог назвала врагов красоты

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко утверждает, что алкоголь и другие "разрешенные наркотики" — сахар, виноград, картошка, сигареты — являются врагами красоты.

Люди просто напивают и наедают отечность, красноту и дряблости, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Мне кажется, мы недооцениваем вред алкоголя, кофе, сахара и хлеба. Яд в мелких дозах незаметен", — отметила автор.

По ее словам, "если бы было так: откусила круасан — и прямо на лбу целлюлит появился, выпил бокальчик-другой — и щеки сразу опустились... все это не казалось бы таким вкусным!".

"Получается, что мы постепенно начинаем хуже выглядеть и чувствовать себя, бдительность дремлет. А потом через 10 лет смотришь на свои старые фото и думаешь, что стареешь. А ты просто напиваешь и наедаешь отечность, красноту, дряблости... Берегите себя!", — добавила психолог.

Ранее Наталья Холоденко говорила, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины, в нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо.