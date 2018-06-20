Названы самые сексуально раскованные знаки зодиака

Эксперты выделили по три знака среди мужчин и женщин, сексуальные отношения с которыми способны подарить самые большие впечатления и незабываемую гамму эмоций.

Мужчины

Уверенный в своих мужских достоинствах, Телец не нуждается в подтверждении этого факта такими сомнительными методами, как злоупотребление алкоголем, напускной грубостью, жаждой власти и азартными играми. Свою сексуальную раскованность и готовность к экспериментам он доказывает в постели. Редко влюбляясь, он, однако, испытывает максимум эмоций в контактах с женщиной. Тельца от других знаков выгодно отличает то, что в женщине он видит не только сексуальный объект, но и человека.

Он умеет делать комплименты и произносит их совершенно искренне. Женщины, общаясь с ним, чувствуют себя молодыми и красивыми, особенно женщины-Водолеи и женщины-Стрельцы. Как правило, он не оставляет своих возлюбленных несчастными и обиженными. Его характеризует любовь к полной личной свободе, самостоятельности и независимости, а также полное нежелание подчинять себя общепринятым нормам. Обладая широким кругом интересов, в компании он обычно бывает веселым и остроумным. Его цель – познавать и давать наслаждение и счастье.

Максимальная совместимость: Рак, Лев, Весы и Козерог

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Большой жизнелюб, Козерог из всех наслаждений жизни выше всего ставит секс и легче всего идет на сексуальные эксперименты. Женщины обожают проводить время в постели с Козерогами, и, в отличие от других знаков зодиака, им не приходится имитировать удовлетворение от секса. Он ценит физические наслаждения, но полное удовлетворение получает, окунувшись в эротические переживания и ощущения.

Выбрав себе одну партнершу, Козероги не растрачивают себя на увлечение другими женщинами – по крайней мере, до тех пор, пока его все устраивает в интимных отношениях. Амплитуда впечатлений Козерога огромна, а сексуальная техника непревзойденная. Это гроссмейстер секса - когда ему не лень. И все же стоит помнить, что Козероги относятся к женщинам, с которыми спят, только как к сексуальным объектам, временным спутникам в жизни.

Максимальная совместимость: Телец, Рак, Дева, Скорпион, Овен, Лев, Весы, Стрелец

Самовлюбленный, занимающийся в основном только своими проблемами, Рыба-мужчина ведет очень богатую сексуальную жизнь, доставляя незабываемые эротические наслаждения своим партнершам. Однако при этом он не позволяет им проникнуть в свой внутренний мир.

Несмотря на то, что количественное отношение к сексу ему чуждо, хотя жизненный путь Тельца отмечен обилием любовных приключений и, главное, их качеством – нередко случается, что после проведенной ночи с Рыбой женщина влюбляется в него без оглядки, особенно это касается женщинам под знаком Стрельца и Водолея. Благодаря своему богатому воображению, Рыбы любят смелые эксперименты и позы, которым позавидует даже "Кама сутра". Женщины еще долго помнят проведенным с ним ночи и нередко идеализируют Рыбу.

Максимальная совместимость: Овен, Рак, Скорпион, Рыбы

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Женщины

Женщины под знаком Рака в сексе самозабвенны. Это ее мир, в котором царствует экстаз. Обладая властолюбивым характером, любит повелевать во всем, в том числе и в постели. При этом ее потенциальным спутникам жизни стоит помнить, что женщина-Рак преданна мужчине, которого она выбрала ею себе в партнеры, причем иногда ее преданность бывает чрезмерно навязчивой. Компенсацией за эту навязчивость станут неповторимые сексуальные впечатления, которые Рак может подарить своему партнеру.

У нее очень чувствительное тело, особенно грудь, нижняя часть спины и внутренняя поверхность бедер. Женщины под этим знаком легче всего достигают оргазма и становятся превосходными партнершами для тех, кого интересует с ними только секс. Раки редко бывают неверными супругами, в отличие от Стрельцов или Скорпионов.

Максимальная совместимость: Телец, Дева, Скорпион, Рыбы

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В вопросе верности женщина- Дева является полной противоположностью женщине-Раку. Девы чаще всего являются последовательными сторонницами моногамии и принадлежат одному партнеру. Готовность Девы к сексу не зависит от времени, места и обстоятельств – подойдет как кровать в спальне, так и пролет в подъезде. Девы не закомплексованы и готовы на любые, самые смелые экстравагантности и эксперименты, но в сугубо интимных условиях. Секс никогда не теряет для нее свежести, она ценит романтику, при этом, обладая избытком эротических импульсов, она верна только одному партнеру.

В отличие от женщин-Стрельцов, которые часто не уделяют должного внимания к сексуальному партнеру, Девы стараются максимально удовлетворить партнера. Слабостью Девы является повышенная влюбчивость – несмотря на умение контролировать свои эмоции, она острее других переносит одиночество, обожая внимание и близость со своим партнером. Может быть одновременно превосходной женой, любовницей, матерью и хозяйкой. Дева не любит мужчин-ловеласов и "пикаперов", она ценит настоящих завоевателей. Счастлив тот, кто любит ее и добивается взаимности.

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Максимальная совместимость: Телец, Рак, Дева, Скорпион

Женщина-Козерог может показаться холодной, но это лишь маска. На самом деле она переполнена сексуальными эмоциями и не проводит разграничения между любовью и сексом. Она влюблена в своих партнеров. Любит доминировать в акте любви, ее особенно устраивает положение верхом на мужчине. Тогда она может контролировать ситуацию. Она задает темп, и оба достигают кульминации одновременно. Она создана для бурных любовных приключений, ненасытная в постели и обожает продолжительные занятия сексом и обладает редкой способностью делать это часто. Ее может устроить только незаурядный любовник, потому что ей нужно время, чтобы достичь кондиции. Немногие мужчины способны полностью удовлетворить женщину-Козерога. И такой же отдачи они ожидают от мужчины.

При этом нередко Козерогу нравятся партнеры младшее ее самой. Среди претендентов на ее руку предпочтение отдается обладателям толстого кошелька и имеющим солидное положение в обществе. В отношениях с партнером кокетлива, но чрезмерная влюбчивость препятствуют ее счастью. Сексуальность и чувственность Козерога часто остаются неудовлетворенными. Под влиянием страсти рано выходит замуж, еще до того, как сумеет понять и познать себя. Агрессивна и ревнива, не выносит этих черт у своего партнера.

Максимальная совместимость: Овен, Рак, Скорпион, Рыбы

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