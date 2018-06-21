Ученые выяснили, как курение марихуаны влияет на секс

Оказывается, расширение сознания через "пыханье" имеет еще очень и очень приятный бонус в половом плане.
Коллектив ученых из Стэнфордского университета (США) после долгих экспериментов выяснили, что употребление марихуаны может заметно улушить удовольствие, получаемое от секса.
По данным исследователей, все курящие марихуану женщины занимаются сексом в среднем около семи раз в месяц. У мужчин этот показатель – 6,9 раза в отношении 5,6 раза.
Как заявляет американский сексолог Аманда Пашюкко, марихуана оказывает серьезную помощь в понижении давления, а также обезболивает и формирует чувство расслабления. Принято считать, что такой эффект вызван действием вещества THC − наиболее известным из группы "каннабиноиды".
Соответстсвенно, большая часть покуривших марихуану людей испытывают увеличенное сенсорное восприятие, что крайне позитивно влияет на увеличение сексуального желания, продолжительность секса и длительность оргазма.
Напомним, ранее сообщалось о том, что медики выяснили, как секс влияет на память.