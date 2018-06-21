Ученые спрогнозировали, когда Земле грозят магнитные бури

В начале второго месяца лета магнитосфера будет спокойной, отметили в российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
В четверг и пятницу, 28-29 июня, на Земле ожидаются магнитные бури, также магнитосфера будет возбужденной 27 числа.
В начале июля магнитосфера будет спокойной, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физический институт Петра Лебедева Российской академии наук.
По данным ученых, в конце последней рабочей недели июня ожидаются слабые магнитные бури.
Напомним, в конце января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.