Самые плохие друзья. Стали известны знаки Зодиака, которые не умеют дружить

Из 12 знаков Зодиака не умеют дружить воздушный, земной и огненный — Близнецы, Козерог и Лев.

Иногда в том, что дружеские отношения не складываются, не виновны различия в характере, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Издание отметило, что Близнецам свойственна двойственность натуры, которая мешает им завести друзей на всю жизнь.

Представители этого знака часто портят отношения своей подозрительностью, стремлением знать мельчайшие детали о досуге друзей, или же, наоборот, безразличием.

Козероги в начале общения склонны много расспрашивать о человеке, что может польстить. Такой интерес к личности можно объяснить тем, что люди, родившиеся под этим знаком, способы пускать пыль в глаза, сыпать комплиментами и расхваливать только для того, чтобы собрать информацию, а потом выгодно использовать.

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Центром жизни Львов является любовь к себе, вниманию и вещам, не стоит думать, что дружбой им можно заменить что-то из перечисления. Самолюбие часто мешает представителям этого знака увидеть очевидные вещи, а хороший и терпеливый друг рядом способен спасти их от многих неприятностей.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2018 года, назвал счастливчиков и неудачников первого месяца лета. Ознакомиться с прогнозом для каждого из знаков Зодиака можно здесь.